Овчаренко поступився у фіналі турніру в Тунісі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олександр Овчаренко (697) не зміг виграти титул у Хаммаметі, Туніс.
У фіналі турніру категорії ITF M15 українець поступився французу Мануелю Гінару (245). Матч завершився з рахунком 6:0, 6:3.
M15 Хаммамет - ITF
Туніс, грунт
Фінал
7 квітня
Олександр Овчаренко - Мануель Гінар 0:6, 3:6
Для Овчаренка це був сьомий фінал турнірах категорії ITF. Наразі в активі 22-річного українця 4 перемоги на змаганнях такого рівня. Наприкінці березня він став чемпіоном турніру в хорватській Опатії.