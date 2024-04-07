Овчаренко поступився у фіналі турніру в Тунісі

Український тенісист Олександр Овчаренко (697) не зміг виграти титул у Хаммаметі, Туніс.

У фіналі турніру категорії ITF M15 українець поступився французу Мануелю Гінару (245). Матч завершився з рахунком 6:0, 6:3.

M15 Хаммамет - ITF

Туніс, грунт

Фінал

7 квітня

Олександр Овчаренко - Мануель Гінар 0:6, 3:6

Для Овчаренка це був сьомий фінал турнірах категорії ITF. Наразі в активі 22-річного українця 4 перемоги на змаганнях такого рівня. Наприкінці березня він