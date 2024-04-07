Головне
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 10:00 4869
Чорноморець у більшості виграв у Олександрії в матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 14:58 1221
Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 14:00 123
Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів
Сьогодні 12:45 162
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський
Сьогодні 11:17 6102
Домінація Ред Булл в Японії: усе про четвертий етап Формули-1 сезону-2024
Сьогодні 10:06 2384
Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії
Сьогодні 01:54 1752
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 00:35 4404
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Вчора 21:30 1142
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
Вчора 21:20 317
Прямі трансляції

Овчаренко поступився у фіналі турніру в Тунісі

Сьогодні 14:10 126 0
Овчаренко поступився у фіналі турніру в Тунісі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олександр Овчаренко (697) не зміг виграти титул у Хаммаметі, Туніс. 

У фіналі турніру категорії ITF M15 українець поступився французу Мануелю Гінару (245). Матч завершився з рахунком 6:0, 6:3. 

M15 Хаммамет - ITF
Туніс, грунт
Фінал
7 квітня
Олександр Овчаренко - Мануель Гінар 0:6, 3:6
Для Овчаренка це був сьомий фінал турнірах категорії ITF. Наразі в активі 22-річного українця 4 перемоги на змаганнях такого рівня. Наприкінці березня він став чемпіоном турніру в хорватській Опатії
Коментарі ()
Популярне зараз
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ 4888 3
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський 6102
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії 4869
Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 10260
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії 4404
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4476
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362115 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160554
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6646 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359536
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30245 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16551 2