Калініна — про перемогу над Возняцкі: Сьогодні я краще використала свої сильні сторони, ніж у нашому матчі в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) вважає, що продемонструвала кращу гру у переможному для неї матчі проти Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру в Чарльтоні, в порівнянні з попередньою зустріччю тенісисток в Маямі.

Спортсменка поділилася враженнями про гру у флеш-інтерв'ю на корті.

"Сьогодні був зовсім інший матч, якщо порівнювати з нашим поєдинком у Маямі. Тоді ми грали 3 години 20 хвилин або щось у такому дусі. І це було дуже важко. У неї був матчбол. Я була дуже пригнічена більшу частину матчу, майже до кінця другого сету. Потім я якось переламала ситуацію і дійсно, це був дуже, дуже складний матч. Сьогодні, я думаю, було краще з мого боку, тому що вже ми обидві знали одна одну. Це одна з причин, а також те, що сьогодні було зовсім інше покриття - ґрунт, а не хард. Тож, думаю, сьогодні я краще використовувала свої сильні сторони, ніж у Маямі", - сказала Калініна.

Нагадаємо, що у наступному раунді Ангеліна зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11). Це стане п'яте протистояння між тенісистками, перевага у "нейтральної спортсменки" — 3:1.