Крутих вийшов у чвертьфінал парного турніру в Барселоні

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист (409) Олексій Крутих разом зі своїм латвійським партнером Робертом Штромбахсом (386) пробився до 1/4 фіналу парного турніру Emilio Sanchez Challenger, який проходить у Барселоні, Іспанія.

У матчі першого кола українсько-латвійський дует переміг Самуеля Домінгеса (Іспанія) та Харуто Ісікаву (Японія). Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 2:1 за сетами.

ATP Emilio Sanchez Challenger

Барселона, Іспанія

Перше коло, парний турнір

3 квітня

Олексій Крутих (Україна) та Роберт Штромбахс (Латвія) — Самуель Домінгес (Іспанія) та Харуто Ісікава (Японія) 6:1, 2:6, 10-6

Суперники Крутих та Штромбахса вже відомі. У чвертьфіналі 24-річним українцю та латвійцю протистоятимуть німці Якоб Шнайттер (752) і Марк Вальнер (1095). Матч відбудеться у четвер, 4 квітня. Орієнтовний час початку — 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, в одиночному розряді челенджеру в Барселоні Олексій вилетів у першому ж раунді.