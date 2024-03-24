Сачко назвав 3 найсексуальніші тенісистки

Даяна Ястремська входить у трійку найсексуальніших тенісисток за версією першої ракетки України в чоловічому розряді Віталія Сачка.

Своїм рейтингом уродженець Кременчука поділився в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Даяна Ястремська – симпатична. Наші дівчата найгарніші, це усі знають. На друге місце можна поставити Аманду Анісімову зі США. Симпатична також австралійка Айла Томлянович".

Також Віталій розповів, що щільний графік змагань заважає повноцінно вести особисте життя.

"Чесно кажучи, із цими тренуваннями на якісь стосунки просто немає часу та навіть інколи бажання. Буває, приходиш з корту дуже втомленим, потім ці постійні роз’їзди на турніри".

Наразі Сачко посідає 175 місце в рейтингу ATP. З початку поточного сезону 26-річний тенісист відновлюється від надриву м’язу, що кріпиться до ребра.