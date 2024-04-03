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Іванишевич: Якщо Новак раптом "збожеволіє", то новий тренер не зрозуміє, що відбувається

Сьогодні 12:16 80 0
Іванишевич: Якщо Новак раптом "збожеволіє", то новий тренер не зрозуміє, що відбувається
#Новак Джокович

Джерело - Tennis Majors.

Хорватський фахівець Горан Івашишевич вважає, що першій ракетці світу Новаку Джоковичу не потрібен абсолютно новий тренер.

Колишній тренер серба в інтерв'ю для Tennis Majors вперше прокоментував припинення співпраці з тенісистом.

"Я не знаю, як довго Новак планує продовжувати грати, але зараз із ним поруч ідеальна людина - Зікі (Ненад Зимоньїч). Він мій великий друг, ми через багато що пройшли разом, і я люблю його. Він володіє великими тенісними знаннями, але найголовніше - він дуже добре знає Новака.

Наразі Новаку не потрібен хтось абсолютно новий, кому ще тільки належить пізнати його. Припустимо, мине 10 днів, Новак "збожеволіє", і цей його новий тренер не зрозуміє, що відбувається (сміється).

Зікі може допомогти йому в тенісі. Новак уже все знає, але йому буде корисно почути те ж саме від когось іншого, з іншим підходом. Зікі дуже добре знає менталітет Новака, вони співпрацювали і в Кубку Девіса", - сказав Іванишевич.

Нагадаємо, про закінчення співпраці стало відомо наприкінці березня, коли Джокович повідомив про новину в соцмережах.

Серб працював з досвіченим фахівцем з 2018 року, і відтоді Іванишевич є частиною табору Новака.

За часи спільної роботи, тенісист виграв 12 титулів серії Grand Slam.

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