Іванишевич: Якщо Новак раптом "збожеволіє", то новий тренер не зрозуміє, що відбувається

Хорватський фахівець Горан Івашишевич вважає, що першій ракетці світу Новаку Джоковичу не потрібен абсолютно новий тренер.

Колишній тренер серба в інтерв'ю для Tennis Majors вперше прокоментував припинення співпраці з тенісистом.

"Я не знаю, як довго Новак планує продовжувати грати, але зараз із ним поруч ідеальна людина - Зікі (Ненад Зимоньїч). Він мій великий друг, ми через багато що пройшли разом, і я люблю його. Він володіє великими тенісними знаннями, але найголовніше - він дуже добре знає Новака.



Наразі Новаку не потрібен хтось абсолютно новий, кому ще тільки належить пізнати його. Припустимо, мине 10 днів, Новак "збожеволіє", і цей його новий тренер не зрозуміє, що відбувається (сміється).



Зікі може допомогти йому в тенісі. Новак уже все знає, але йому буде корисно почути те ж саме від когось іншого, з іншим підходом. Зікі дуже добре знає менталітет Новака, вони співпрацювали і в Кубку Девіса", - сказав Іванишевич.