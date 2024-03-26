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22.03.2024 12:00 927

Дятлова разом з аргентинською напарницею вийшла в 1/4 турніру в Анталії

Сьогодні 19:25 92 0
Дятлова разом з аргентинською напарницею вийшла в 1/4 турніру в Анталії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Дятлова та її аргентинська партнерка Аугустіна Члпак пробилися до чвертьфіналу турніру ITF W15 в Анталії, Туреччина. 

У матчі першого кола вони впевнено розібралися з парою у складі Емми Дворжачкової (Чехія) та Клари Каї (Сербія). Зустріч завершилася з рахунком 6:3, 6:1. 

У наступному поєдинку українка та аргентинка можуть зіграти проти представниць країни-терориста. Дятлова та Члпак у чвертьфіналі чекають на переможниць матчу між російською та американською парами. 

22-річна Дятлова на постійній основі виступає в парі. Її останній матч в одиночному розряді відбувся ще у вересні 2023 року. 

Нагадаємо, сьогодні українці Ілля Білобородько та Володимир Ужиловський знищили росіян на турнірі в Шарм-ель-Шейху. 

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