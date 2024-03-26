Дятлова разом з аргентинською напарницею вийшла в 1/4 турніру в Анталії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Дятлова та її аргентинська партнерка Аугустіна Члпак пробилися до чвертьфіналу турніру ITF W15 в Анталії, Туреччина.

У матчі першого кола вони впевнено розібралися з парою у складі Емми Дворжачкової (Чехія) та Клари Каї (Сербія). Зустріч завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

У наступному поєдинку українка та аргентинка можуть зіграти проти представниць країни-терориста. Дятлова та Члпак у чвертьфіналі чекають на переможниць матчу між російською та американською парами.

22-річна Дятлова на постійній основі виступає в парі. Її останній матч в одиночному розряді відбувся ще у вересні 2023 року.

Нагадаємо, сьогодні українці Ілля Білобородько та Володимир Ужиловський знищили росіян на турнірі в Шарм-ель-Шейху.