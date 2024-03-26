Геть із пляжу: українці розгромили росіян на парному турнірі в Єгипті

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Ілля Білобородько та Володимир Ужиловський здобули розгромну перемогу над росіянами Олегом Колніловим та Олександром Криловим.

Матч пройшов у межах першого кола турніру ITF M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху і завершився впевненою перемогою українців з рахунком 6:2, 6:1.

У чвертьфіналі 22-річний Білобородько та 36-річний Ужиловський зіграють проти переможців пари Моріц Шретер, Вінсент ван ден Хонерт (Німеччина, Нідерланди) — Федеріко Бондіолі, Максим Мрва (Італія, Чехія).

У турнірі бере участь ще один українець Юрій Джавакян, який у парі з грузином Серго Сіхарулідзе зіграє проти британців Бена Джонса та Джона Тайлера.