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Геть із пляжу: українці розгромили росіян на парному турнірі в Єгипті

Сьогодні 15:35 266 0
Геть із пляжу: українці розгромили росіян на парному турнірі в Єгипті

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Ілля Білобородько та Володимир Ужиловський здобули розгромну перемогу над росіянами Олегом Колніловим та Олександром Криловим. 

Матч пройшов у межах першого кола турніру ITF M15 в єгипетському Шарм-ель-Шейху і завершився впевненою перемогою українців з рахунком 6:2, 6:1. 

У чвертьфіналі 22-річний Білобородько та 36-річний Ужиловський зіграють проти переможців пари Моріц Шретер, Вінсент ван ден Хонерт (Німеччина, Нідерланди) — Федеріко Бондіолі, Максим Мрва (Італія, Чехія). 

У турнірі бере участь ще один українець Юрій Джавакян, який у парі з грузином Серго Сіхарулідзе зіграє проти британців Бена Джонса та Джона Тайлера. 

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