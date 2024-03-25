Обіцяв, що знайде мене та вб’є: Сачко розповів про погрози від лудоманів

Український тенісист Віталій Сачко регулярно отримує погрози від лудоманів, які програють гроші на його матчах.

Про це лідер українського тенісу розповів в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Мені стільки повідомлень від різних лудоманів приходить після матчів! Це жах! І неважливо, виграв я чи програв. Якщо доходиш до пізніх стадій турнірів, то може прийти 30-40 повідомлень. Якщо програєш, то може й 100 прийти.

В однієї людини пукан настільки підгорів, що вона прислала мені спочатку десь 50 повідомлень текстових, а потім ще з десяток голосових. В мене вони навіть колись були збережені. Обіцяв, що знайде мене та вб’є. Писав, що хоче мене тотально знищити з цієї планети. Ну, як бачите, на щастя, я ще живий", - сказав Сачко.