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Обіцяв, що знайде мене та вб’є: Сачко розповів про погрози від лудоманів

Сьогодні 08:01 198 0
Обіцяв, що знайде мене та вб’є: Сачко розповів про погрози від лудоманів
#Віталій Сачко

Джерело - Sport-express.ua.

Український тенісист Віталій Сачко регулярно отримує погрози від лудоманів, які програють гроші на його матчах. 

Про це лідер українського тенісу розповів в інтерв’ю Sport-express.ua. 

"Мені стільки повідомлень від різних лудоманів приходить після матчів! Це жах! І неважливо, виграв я чи програв. Якщо доходиш до пізніх стадій турнірів, то може прийти 30-40 повідомлень. Якщо програєш, то може й 100 прийти.

В однієї людини пукан настільки підгорів, що вона прислала мені спочатку десь 50 повідомлень текстових, а потім ще з десяток голосових. В мене вони навіть колись були збережені. Обіцяв, що знайде мене та вб’є. Писав, що хоче мене тотально знищити з цієї планети. Ну, як бачите, на щастя, я ще живий", - сказав Сачко. 

Також Віталій назвав трьох найсексуальніших тенісисток. Сачко вважає симпатичною одну з топових українських гравчинь

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