Обіцяв, що знайде мене та вб’є: Сачко розповів про погрози від лудоманів

Джерело - Sport-express.ua.
Український тенісист Віталій Сачко регулярно отримує погрози від лудоманів, які програють гроші на його матчах.
Про це лідер українського тенісу розповів в інтерв’ю Sport-express.ua.
"Мені стільки повідомлень від різних лудоманів приходить після матчів! Це жах! І неважливо, виграв я чи програв. Якщо доходиш до пізніх стадій турнірів, то може прийти 30-40 повідомлень. Якщо програєш, то може й 100 прийти.
В однієї людини пукан настільки підгорів, що вона прислала мені спочатку десь 50 повідомлень текстових, а потім ще з десяток голосових. В мене вони навіть колись були збережені. Обіцяв, що знайде мене та вб’є. Писав, що хоче мене тотально знищити з цієї планети. Ну, як бачите, на щастя, я ще живий", - сказав Сачко.
Також Віталій назвав трьох найсексуальніших тенісисток. Сачко вважає симпатичною одну з топових українських гравчинь.