П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань

Вони можуть виступити на Кубку світу

Джерело - НОК України.

Російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні, допустили на змагання під егідою Міжнародної федерації гімнастики. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича.

Про це інформують НОК України і Міністерство молоді та спорту.

У тому числі гімнасти можуть виступити на Кубку світу, який відбудеться наприкінці березня у Німеччині.

"Зазначені спортсмени брали участь у низці пропагандистських заходів Кремля, змагалися на фоні банерів з військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію", – пишуть у офіційному повідомленні.

Мінмолодьспорту, НОК України та Федерація гімнастики України звернулися до МОК і Міжнародної федерації гімнастики та вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

Українська сторона вказала у листі на докази щодо позиції гімнастів та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, оскільки це суперечить критеріям нейтральності, визначеним рекомендаціями МОК.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо також порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорів.