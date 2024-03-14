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Джокович знявся з турніру в Маямі

Сьогодні 18:30 64 0
Джокович знявся з турніру в Маямі
#Новак Джокович

Джерело - Sky Sports.

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович ухвалив рішення знятися з турніру серії Мастерс у Маямі (США).

Про це повідомляє Sky Sports.

Змагання відбудуться з 20 по 31 березня. Зазначимо, що востаннє Джокович грав у Маямі ще 2019 року.

Далі в календарі Джоковича заплановано виступ на ґрунтовому турнірі серії Мастерс у Монте-Карло (Монако), що відбудеться з 7 по 14 квітня.

Сербський тенісист ще не вигравав трофеї у 2024 році.

Нагадаємо, Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса

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