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Марченко поступився на старті турніру ATP Challenger 50 у Гамбургу

Сьогодні 14:59 118 0
Марченко поступився на старті турніру ATP Challenger 50 у Гамбургу
Фото - Getty Images
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (228) поступився Ергі Киркину (322) з Туреччини у першому колі ATP Challenger 50 у німецькому місті Гамбург.

Матч тривав 2 години 8 хвилин.  Українець 8 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.

Challenger Hamburg - ATP Challenger 50
Гамбург, Німеччина
Хард (зал)
Призовий фонд - €36,900
Перше коло, 13 березня

Ергі Киркин (Туреччина) - Ілля Марченко (Україна) 3:6, 6:3, 6:3

Нагадаємо, на початку березня Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.

Раніше Марта Костюк упевнено розібралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса.

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