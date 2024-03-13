Марченко поступився на старті турніру ATP Challenger 50 у Гамбургу

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (228) поступився Ергі Киркину (322) з Туреччини у першому колі ATP Challenger 50 у німецькому місті Гамбург.

Матч тривав 2 години 8 хвилин. Українець 8 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.

Challenger Hamburg - ATP Challenger 50

Гамбург, Німеччина

Хард (зал)

Призовий фонд - €36,900

Перше коло, 13 березня

Ергі Киркин (Туреччина) - Ілля Марченко (Україна) 3:6, 6:3, 6:3

Нагадаємо, на початку березня Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.

Раніше Марта Костюк упевнено розібралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса.