Марченко поступився на старті турніру ATP Challenger 50 у Гамбургу

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (228) поступився Ергі Киркину (322) з Туреччини у першому колі ATP Challenger 50 у німецькому місті Гамбург.
Матч тривав 2 години 8 хвилин. Українець 8 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 2 з 8 брейк-пойнтів.
Challenger Hamburg - ATP Challenger 50
Гамбург, Німеччина
Хард (зал)
Призовий фонд - €36,900
Перше коло, 13 березня
Ергі Киркин (Туреччина) - Ілля Марченко (Україна) 3:6, 6:3, 6:3
Нагадаємо, на початку березня Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.
Раніше Марта Костюк упевнено розібралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса.