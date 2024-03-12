Джокович визнав свій ігровий спад

Джерело - CNN.

Новака Джоковича розчаровує той факт, що він досі не виграв жодного трофею цього року.

Про це сербський тенісист розповів після сенсаційної поразки від Луки Нарді в матчі третього кола турніру ATP 1000 в Індіан-Веллсі.

"Нарді потрапив у основну сітку як "лакі лузер". Йому було нічого втрачати і він чудово зіграв. Я більше здивований саме своєю грою. Моя гра була дуже, дуже поганою. У суперника був чудовий день, а в мене - поганий. Це негативний результат для мене. У мене ще немає титулів цього року - я не звик до цього. Зазвичай я розпочинаю сезон з перемоги на турнірі Великого шолому, в Дубаї або будь-якому іншому турнірі. Це частина спорту. Потрібно просто прийняти поразку. Іноді ти перемагаєш, іноді - поступаєшся", - сказав Джокович. Зазначимо, що, обігравши в другому колі австралійця Александара Вукича (6:2, 5:7, 6:3), Джокович здобув свою 265-ту перемогу на хардових змаганнях категорії ATP 1000, побивши рекорд Роджера Федерера (264).

Нагадаємо, на Australian Open 2024 Новак дійшов до півфіналу, де поступився Янніку Сіннеру, який потім виграв турнір.