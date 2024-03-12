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Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса

Сьогодні 06:13 552 0
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса
#Новак Джокович, #Індіан-Веллс, #Лука Нарді

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович (1) несподівано програв Луці Нарді (123) у матчі третього кола турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії ATP 1000.

Гра тривала 2 години 22 хвилини й завершилась із рахунком 6:4, 3:6, 6:3 на користь 20-річного тенісиста з Італії.

Джокович виконав 4 подачі навиліт (6 у суперника), припустився 1 подвійної помилки (7 у суперника) та використав 2 з 4 брейк-пойнтів (3/11 у суперника).

BNP Paribas Open - ATP 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Третє коло, 12 березня

Новак Джокович (Сербія) - Лука Нарді (Італія) 4:6, 6:3, 3:6

Слід додати, що Нарді потрапив до основної сітки турніру в Індіан-Веллсі як лакілузер та вперше грає на подібному рівні. Наступним суперником Луки стане американець Томмі Пол (17).

Для Джоковича даний турнір став першим після Australian Open, де 36-річний ветеран поступився в півфіналі іншому італійцеві - Янніку Сіннеру, який у підсумку став чемпіоном. Новак є 5-разовим переможцем Мастерса в Індіан-Веллсі (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), але досі не виступав тут із 2019-го.

Зазначимо, що, обігравши в другому колі австралійця Александара Вукича (6:2, 5:7, 6:3), Джокович здобув свою 265-ту перемогу на хардових змаганнях категорії ATP 1000, побивши рекорд Роджера Федерера (264).

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