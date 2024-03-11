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Кіченок поступилась росіянці в фіналі кваліфікації турніру в Чарльстоні

Сьогодні 18:18 139 0
Кіченок поступилась росіянці в фіналі кваліфікації турніру в Чарльстоні
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок поступилась росіянці Еріці Андрєєвій (98) у фіналі кваліфікації турніру WTA125 в американському Чарльстоні.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.

Fifth Third Charleston 125 - WTA 125
Чарльстон, США
Хард
Призовий фонд - $115,000
Кваліфікація, фінал
11 березня

Еріка Андрєєва - Надія Кіченок (Україна) 6:1, 6:4

Відзначимо, що на старті кваліфікації українка здолала американку Равіну Кінгслі (334) - 7:6(6), 3:6, 6:3.

Нагадаємо, Марта Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.

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