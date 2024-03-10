Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1284
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 2751 1
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 1684
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 250
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 428
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 636 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 474
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1258
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 404
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 385
Прямі трансляції

Крутих переміг у півфіналі кваліфікації турніру Challenger

Сьогодні 17:16 128 0
Крутих переміг у півфіналі кваліфікації турніру Challenger
#Олексій Крутих

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (397) в трьох сетах переміг Патріка Месароша (1921) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger, який проходить в Секешфехерварі (Угорщина).

Гра тривала 2 години 8 хвилин й завершилася з рахунком - 4:6, 6:2, 6:4.

Український тенісист припустився 3 подвійних помилок, зробив 3 подачі навиліт і відіграв 5 з восьми брейк-пойнтів. Угорець зробив 1 подвійну помилку, 3 подачі навиліт і відіграв 12 з 17 брейк-пойнтів.

Challenger чоловіки
Секешфехервар, Угорщина 
Півфінал кваліфікації, 10 березня

Олексій Крутих (Україна) - Патрік Месарош (Угорщина) 4:6, 6:2, 6:4

Зазначимо, що це перша офіційна зустріч між тенісистами.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги над Катеріною Сіняковою, а Марта Костюк на відмові суперниці вийшла в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 1684
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 2751 1
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1284
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ 812
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 903
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1258
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357584
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69359
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157984
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48459
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64058 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37322