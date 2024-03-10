Крутих переміг у півфіналі кваліфікації турніру Challenger

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (397) в трьох сетах переміг Патріка Месароша (1921) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger, який проходить в Секешфехерварі (Угорщина).

Гра тривала 2 години 8 хвилин й завершилася з рахунком - 4:6, 6:2, 6:4.

Український тенісист припустився 3 подвійних помилок, зробив 3 подачі навиліт і відіграв 5 з восьми брейк-пойнтів. Угорець зробив 1 подвійну помилку, 3 подачі навиліт і відіграв 12 з 17 брейк-пойнтів.

Challenger чоловіки Секешфехервар, Угорщина Півфінал кваліфікації, 10 березня

Олексій Крутих (Україна) - Патрік Месарош (Угорщина) 4:6, 6:2, 6:4

Зазначимо, що це перша офіційна зустріч між тенісистами.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги над Катеріною Сіняковою, а Марта Костюк на відмові суперниці вийшла в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.