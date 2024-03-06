Крутих розгромно поступився в 1/16 фіналу на ITF M25

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (397) поступився другому сіяному португальцю Гаштау Еліашу (292) в 1/16 фіналу на хардовому турнірі серії ITF M25 у Кінта-ду-Лагу.

Українець програв дві очні зустрічі з трьох.

ITF M25

Кінта-ду-Лагу, Португалія

1/16 фіналу

5 березня

Олексій Крутих (Україна) – Гаштау Еліашу (Португалія) – 2:6, 1:6

Зазначимо, що Олексій програв 8 із 9 останніх матчів. і ризикує вперше з березня 2022 року вилетіти з топ-400 ракеток світу.

Нагадаємо, нещодавно ATR оновив рейтинг тенісистів, серед українців найвища сходинка у Віталія Сачка.

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