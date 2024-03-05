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Кубок Гопмана скасували через Олімпійські ігри

Командні змагання збігалися
Сьогодні 17:15 195 0
Кубок Гопмана скасували через Олімпійські ігри
Фото - btu.org.ua
#тенніс, #Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, що командний тенісний турнір ITF - Кубок Гопмана -  цього року не будуть проводити в Ніцці (Франція).

Про це повідомили його організатори.

Змагання скасовані через близкість до дати проведення Олімпійських ігор у французькому Парижі.

"Разом із ITF ми вирішили поставити турнір на паузу, оскільки він надто близький до дати проведення Олімпіади. З нетерпінням чекаємо вас на Лазурному березі у 2025 році", - написали його організатори.

Нагадаємо, минулого сезону переможцями турніру стали Донна Векич і Борна Чорич із Хорватії.

Відмітимо, Кубок Гопмана не входить до офіційного календаря тенісних турнірів.  

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