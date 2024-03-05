Джерело - Чемпіон.
Стало відомо, що командний тенісний турнір ITF - Кубок Гопмана - цього року не будуть проводити в Ніцці (Франція).
Про це повідомили його організатори.
Змагання скасовані через близкість до дати проведення Олімпійських ігор у французькому Парижі.
"Разом із ITF ми вирішили поставити турнір на паузу, оскільки він надто близький до дати проведення Олімпіади. З нетерпінням чекаємо вас на Лазурному березі у 2025 році", - написали його організатори.
Нагадаємо, минулого сезону переможцями турніру стали Донна Векич і Борна Чорич із Хорватії.
Відмітимо, Кубок Гопмана не входить до офіційного календаря тенісних турнірів.