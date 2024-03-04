Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, попри поразку на турнірі в Сан-Дієго, продемонструвала прогрес в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська стала 31-ю (+1). Марта Костюк, яка дійшла до фіналу WTA в Сан-Дієго, піднялася на дві позиції.

Ангеліна Калініна залишилася 35-ю, а Леся Цуренко опустилася на 37-ме місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 04 березня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10105 2 (2) Арина Соболенко 8725 3 (3) Корі Гауфф (США) 6975 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5145 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4173 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4070 8 (8) Цінвень Чжен (Китай) 4040 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3565 10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3548 17 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2332 31 (32) Даяна Ястремська (Україна) 1577 32 (34) Марта Костюк (Україна) 1566 35 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1538 37 (36) Леся Цуренко (Україна) 1447 129 (130) Юлія Стародубцева (Україна) 586

135 (135) Дарина Снігур (Україна) 555 179 (180) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427 184 (187) Катеріна Завацька (Україна) 419

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