Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) в півфіналі Cymbiotika San Diego Open - WTA 500 зіграє проти американки Джессіки Пегули (6).

Матч відбудеться в ніч із 2 на 3 березня. Орієнтовний початок - 1:00 за київським часом.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард, Призовий фонд - $922,573

1/2 фіналу, 3 березня, 1:00.

Джессіка Пегула (США) - Марта Костюк (Україна)

На шляху до півфіналу українка перемогла китаянку Енн Лі (6:4, 4:6, 6:2), австралійку Престон (6:4, 6:3) та "нейтральну" Павлюченкову (3:6, 6:4, 6:3).

Раніше суперниці зустрічалися двічі - обидва поєдинки завершилися на користь американки.