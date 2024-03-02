Калініна зіграє з Ван у 1/2 фіналу турніру в Остіні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) позмагається за вихід у фінал із китаянкою Сію Ван (41).

Матч відбудеться сьогодні, 2 березня. Орієнтовний початок - 21:30 за Києвом.

ATX Open - WTA 250

Остін, Техас, США

Призовий фонд - $ 259 303

1/2 фіналу, 2 березня, 21:30.

Ангеліна Калініна (Україна) - Сію Ван (Китай)

Відмітимо, що діючою чемпіонкою цього турніру є Марта Костюк (34), проте вона вирішила не захищати титул.

Костюк зіграє проти Пегули сьогодні у півфіналі турніру в Сан-Дієго.