Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 12860 1
Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:54 170
Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:14 281
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону
Сьогодні 12:06 3014 1
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 10:51 781
Костюк здолала Павлюченкову на шляху до півфіналу турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 878 1
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 1196
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 1279
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 4570 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 4060 1
Прямі трансляції

Калініна зіграє з Ван у 1/2 фіналу турніру в Остіні

Сьогодні 17:55 251 0
Калініна зіграє з Ван у 1/2 фіналу турніру в Остіні
Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) позмагається за вихід у фінал із китаянкою Сію Ван (41).

Матч відбудеться сьогодні, 2 березня. Орієнтовний початок - 21:30 за Києвом.

ATX Open - WTA 250

Остін, Техас, США

Призовий фонд - $ 259 303

1/2 фіналу, 2 березня, 21:30.

Ангеліна Калініна (Україна) - Сію Ван (Китай)

Відмітимо, що діючою чемпіонкою цього турніру є Марта Костюк (34), проте вона вирішила не захищати титул.

Костюк зіграє проти Пегули сьогодні у півфіналі турніру в Сан-Дієго.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону 3014 1
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся 1279
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 7325
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України 4060 1
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби 4570 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 12860 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336594 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69101
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135242 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116860
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35541
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91838