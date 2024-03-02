Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 12860 1
Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:54 170
Костюк зіграє проти Пегули в півфіналі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 17:14 281
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону
Сьогодні 12:06 3013 1
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 10:51 781
Костюк здолала Павлюченкову на шляху до півфіналу турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 878 1
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 1196
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 1278
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 4570 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 4060 1
Прямі трансляції

Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго

Гра відбудеться в ніч проти неділі, 3 березня
Сьогодні 17:54 170 0
Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго
#Марта Костюк, #Джессіка Пегула

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) зіграє проти американки Джессіки Пегули (5) у півфіналі Cymbiotika San Diego Open - WTA 500.

Гра відбудеться в ніч проти неділі, 3 березня, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 1:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Ukraine.

Костюк і Пегула зустрічалися двічі. Обидва поєдинки виграла чинна п'ята ракетка світу. На Australian Open-2023 був зафіксований рахунок 6:0, 6:2, а в Цинциннаті-2022 боротьба була цікавішою - 6:7(5), 6:1, 6:2.

Нагадаємо, у чвертьфіналі поточного турніру Костюк здолала росіянку Анастасію Павлюченкову (25).

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону 3013 1
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби 4570 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 12860 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України 4060 1
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 7325
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся 1278
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91838
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102699
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44894
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35541
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95622
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29444 1