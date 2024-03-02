Костюк - Пегула: відомо, який канал покаже матч турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (34) зіграє проти американки Джессіки Пегули (5) у півфіналі Cymbiotika San Diego Open - WTA 500.
Гра відбудеться в ніч проти неділі, 3 березня, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 1:00 за київським часом.
Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Ukraine.
Костюк і Пегула зустрічалися двічі. Обидва поєдинки виграла чинна п'ята ракетка світу. На Australian Open-2023 був зафіксований рахунок 6:0, 6:2, а в Цинциннаті-2022 боротьба була цікавішою - 6:7(5), 6:1, 6:2.
Нагадаємо, у чвертьфіналі поточного турніру Костюк здолала росіянку Анастасію Павлюченкову (25).