На думку швейцарця, грати такими м’ячами неможливо.

Відповідний пост Стен Вавринка розмістив у соцмережі Х.

"Питання: хіба нормально, що у 2024 році на "Мастерсі" в Індіан-Веллсі, одному з найбільших тенісних турнірів у світі, ми повинні проводити друге тренування зі старими м'ячами? Ось м'ячі після одного розіграшу 😂🤦🏻‍♂️", - написав швейцарець.

Question :

Is not normal that in 2024 at @BNPPARIBASOPEN one of biggest tennis tournament in the world ,we have to do are 2nd practice with old balls ?? @atptour @TommyHaas13

Thats 1 rally play with the ball 😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/L0NR65rFvv