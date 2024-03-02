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Вавринка розкритикував м’ячі на Індіан-Веллсі

Сьогодні 14:42 121 0
Вавринка розкритикував м’ячі на Індіан-Веллсі
Фото з відкритих джерел
#Вавринка, #Індіан-Веллс, #теніс

Джерело - X.

На думку швейцарця, грати такими мячами неможливо.

Відповідний пост Стен Вавринка розмістив у соцмережі Х.

"Питання: хіба нормально, що у 2024 році на "Мастерсі" в Індіан-Веллсі, одному з найбільших тенісних турнірів у світі, ми повинні проводити друге тренування зі старими м'ячами? Ось м'ячі після одного розіграшу 😂🤦🏻‍♂️", - написав швейцарець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP.

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