Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:13 642 2
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Сьогодні 19:56 152
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Сьогодні 19:25 406
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Сьогодні 17:55 615
Арсенал зацікавився Мудриком
Сьогодні 17:26 421
Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй
Сьогодні 17:11 574
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 570
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 1109
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 726
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 654
Прямі трансляції

Американського тенісиста дискваліфікували за канабіс

Канія не зможе виступати два роки
Сьогодні 19:41 108 0
Американського тенісиста дискваліфікували за канабіс

Джерело - sport.ua.

Американський тенісист Кейсі Канія відсторонений на два роки за порушення антидопінгової програми.

Про це повідомляє itia.tennis.

21-річний спортсмен на турнірі в Кері здав зразок сечі, який містив канабіс, заборонений у змаганнях за списком WADA. Тенісист не зміг пояснити його походження і не надав терапевтичного винятку.

Міжнародне тенісне агентство з питань доброчесності (ITIA) дійшло до висновку, що Канія не намагався свідомо порушити положення Програми проти допінгу в тенісі (TADP), тому дискваліфікація склала два роки, а не чотири.

Час відсторонення - з 2 лютого 2024 року до 1 лютого 2026. Кейсі Канія ніколи не підіймався вище 1300 місця у світовому рейтингу.

Нагадаємо 22-разовий чемпіон турнірів Grans Slam іспанець Рафаель Надаль не виступить на турнірі категорії ATP Masters 1000 у Маямі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44194
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро 654
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги 1109
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги 726
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 615
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ 642 2
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63892
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29357 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63807 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5347 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48176
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10540 2