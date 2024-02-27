Американського тенісиста дискваліфікували за канабіс

Канія не зможе виступати два роки

Американський тенісист Кейсі Канія відсторонений на два роки за порушення антидопінгової програми.

Про це повідомляє itia.tennis.

21-річний спортсмен на турнірі в Кері здав зразок сечі, який містив канабіс, заборонений у змаганнях за списком WADA. Тенісист не зміг пояснити його походження і не надав терапевтичного винятку.

Міжнародне тенісне агентство з питань доброчесності (ITIA) дійшло до висновку, що Канія не намагався свідомо порушити положення Програми проти допінгу в тенісі (TADP), тому дискваліфікація склала два роки, а не чотири.

Час відсторонення - з 2 лютого 2024 року до 1 лютого 2026. Кейсі Канія ніколи не підіймався вище 1300 місця у світовому рейтингу.

Нагадаємо 22-разовий чемпіон турнірів Grans Slam іспанець Рафаель Надаль не виступить на турнірі категорії ATP Masters 1000 у Маямі.