Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію

Новий рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала прогрес в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на три сходинки вгору та посіла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, Ангеліна Калініна – на три, а Леся Цуренко – на дві.

Рейтинг WTA

(оновлено 26 лютого 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10105 2 (2) Арина Соболенко 8725 3 (3) Корі Гауфф (США) 7110 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5050 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4173 7 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 4070 8 (7) Цінвень Чжен (Китай) 4040 9 (11) Марія Саккарі (Греція) 3565 10 (9) Олена Остпаненко (Латвія) 3448 17 (20) Еліна Світоліна (Україна) 2332 32 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1532 34 (30) Марта Костюк (Україна) 1521 35 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1470 36 (34) Леся Цуренко (Україна) 1464 130 (135) Юлія Стародубцева (Україна) 579

135 (138) Дарина Снігур (Україна) 555 180 (183) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427 187 (173) Катеріна Завацька (Україна) 419

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