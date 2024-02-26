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Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію

Новий рейтинг WTA
Сьогодні 11:16 366847 10
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала прогрес в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Лідирує у ньому полька Іга Швьонтек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на три сходинки вгору та посіла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, Ангеліна Калініна – на три, а Леся Цуренко – на дві. 

 Рейтинг WTA

(оновлено 26 лютого 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10105
2 (2) Арина Соболенко 8725
3 (3) Корі Гауфф (США) 7110
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 6848
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5050
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4173
7 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 4070
8 (7) Цінвень Чжен (Китай) 4040
9 (11) Марія Саккарі (Греція) 3565
10 (9) Олена Остпаненко (Латвія) 3448
17 (20) Еліна Світоліна (Україна) 2332
32 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1532

34 (30)

 Марта Костюк (Україна) 1521
35 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1470
36 (34) Леся Цуренко (Україна) 1464
130 (135) Юлія Стародубцева (Україна) 579
135 (138) Дарина Снігур (Україна) 555
180 (183) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427
187 (173) Катеріна Завацька (Україна) 419

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