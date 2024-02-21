Головне
Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї
Вчора 14:27 1131 1
Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:06 56
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:50 18001
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 00:20 440
Український баскетболіст помер внаслідок ножового нападу
Вчора 21:39 451
Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC
Вчора 21:11 307
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі турніру в Дубаї
Вчора 19:16 791
Михайленко очолив збірну України U-19
Вчора 17:41 328
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ
Вчора 16:09 4316
Марсель призначив нового головного тренера
Вчора 14:42 6881
Прямі трансляції

Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек

Українській тенісистці майже не залишають шансів
Сьогодні 00:20 440 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Іґу Швьонтек (1) вважають явною фавориткою матчу третього кола WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024 проти Еліни Світоліної (20).

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 6,90
  • Перемога Швьонтек - 1,15

Гра відбудеться в середу, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.

Українка та полька зустрічалися двічі: на ґрунті Рима у 2021 році Іґа перемогла у двох сетах (6:2, 7:5), а на траві Вімблдона-2023 тріумфувала Еліна (7:5, 6:7(5), 6:2).

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE

Коментарі ()
Популярне зараз
Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі 4037 1
Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї 1131 1
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя "Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя 16854
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18001
Марсель призначив нового головного тренера Марсель призначив нового головного тренера 6881
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ Монзуль очолила суддівський комітет УАФ 4316
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15764 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 55995 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317777
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155524
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89385
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21398