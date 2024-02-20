Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек

Українській тенісистці майже не залишають шансів

Джерело - Чемпіон.

Іґу Швьонтек (1) вважають явною фавориткою матчу третього кола WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024 проти Еліни Світоліної (20).

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 6,90

Перемога Швьонтек - 1,15

Гра відбудеться в середу, 21 лютого, на центральному корті змагань. Орієнтовний час початку визначиться пізніше.

Українка та полька зустрічалися двічі: на ґрунті Рима у 2021 році Іґа перемогла у двох сетах (6:2, 7:5), а на траві Вімблдона-2023 тріумфувала Еліна (7:5, 6:7(5), 6:2).

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE