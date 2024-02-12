Калініна переграла Радукану на старті турніру WTA у Катарі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) обіграла чемпіонку US Open 2021 Емму Радукану (262) з Великої Британії у першому колі турніру WTA 1000 у катарській Досі.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 15 брейк-пойнтів.
Важливо: Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці
Це була друга зустріч тенісисток, першу теж виграла українка.
Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:0, 7:6 (6)
У другому колі суперницею українки стане латвійка Олена Остапенко (11).
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