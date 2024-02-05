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Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open

Сьогодні 10:43 513 0
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
#Ангеліна Калініна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українські Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зіграють в основній сітці турніру Mubadala Abu Dhabi Open - WTA 500, що пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах з 5 по 11 лютого. Призовий фонд турніру - $922,573.

Українки розпочнуть змагання з першого кола (1/16 фіналу). Цуренко зіграє з нейтральною атлеткою людмілою самсоновою, яка посіяна під 8 номером. Суперницею Калініної стане ексдруга ракетка світу, іспанка Паула Бадоса. Матчі за участю українок орієнтовно відбудуться у вівторок, 6 лютого.

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