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Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію

Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Сьогодні 13:40 357733 10
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Фото - gettyimages
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка опустилася на 20-у позицію.

Даяна Ястремська зберегла свою 29-у сходинку. Марта Костюк також втратила дві позиції в рейтингу - 30.

 Рейтинг WTA

(оновлено 5 лютого 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770
2 (2) Арина Соболенко 8905
3 (4) Корі Гауфф (США) 7200
4 (5) Джессіка Пегула (США) 5705
5 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5688
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076
7 (15) Цінвень Чжен (Китай) 3950
8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3846
9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3710
10 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3520
20 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212
29 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1617

30 (28)

 Марта Костюк (Україна) 1571
32 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1480
37 (31) Леся Цуренко (Україна) 1363
135 (135) Дарина Снігур (Україна) 554
136 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 554
172 (175) Катеріна Завацька (Україна) 441
183 (181) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 428

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