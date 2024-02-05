Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка опустилася на 20-у позицію.

Даяна Ястремська зберегла свою 29-у сходинку. Марта Костюк також втратила дві позиції в рейтингу - 30.

Рейтинг WTA

(оновлено 5 лютого 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 9770 2 (2) Арина Соболенко 8905 3 (4) Корі Гауфф (США) 7200 4 (5) Джессіка Пегула (США) 5705 5 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5688 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4076 7 (15) Цінвень Чжен (Китай) 3950 8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 3846 9 (8) Марія Саккарі (Греція) 3710 10 (9) Кароліна Мухова (Чехія) 3520 20 (19) Еліна Світоліна (Україна) 2212 29 (29) Даяна Ястремська (Україна) 1617 30 (28) Марта Костюк (Україна) 1571 32 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1480 37 (31) Леся Цуренко (Україна) 1363 135 (135) Дарина Снігур (Україна) 554

136 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 554 172 (175) Катеріна Завацька (Україна) 441 183 (181) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 428

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