Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 500 в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Анною-Леною Фрідзам із Німеччини українка зуміла у трьох сетах переграти дует Ейша Мухаммад /Аліша Паркс із США у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.
Матч тривав 1 годину і 30 хвилин. Кіченок і Фрідзам 4 рази подавали навиліт, не допускали подвійних помилок і використали 3 з 8 брейкпойнтів.
За право вийти у фінал Кіченок та Фрідзам змагатимуться з переможницями матчу Сара Еррані / Жасмін Паоліні (Італія) – Ульрікке Ейкері / Тереза Міхалікова (Норвегія / Словаччина, 2).
Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Ейша Мухаммед/Алісія Паркс (США/США) - 7:5, 1:6, 10-8
Раніше Ястремська поступилася Векич у другому колі турніру в Лінці.