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Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 500 в Австрії

Українка побореться за вихід у фінал турніру
Сьогодні 09:12 218 0
Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 500 в Австрії
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Анною-Леною Фрідзам із Німеччини українка зуміла у трьох сетах переграти дует Ейша Мухаммад /Аліша Паркс із США у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину і 30 хвилин. Кіченок і Фрідзам 4 рази подавали навиліт, не допускали подвійних помилок і використали 3 з 8 брейкпойнтів.

За право вийти у фінал Кіченок та Фрідзам змагатимуться з переможницями матчу Сара Еррані / Жасмін Паоліні (Італія) – Ульрікке Ейкері / Тереза Міхалікова (Норвегія / Словаччина, 2).

Upper Austria Ladies Linz - WTA 500
Лінц, Австрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $922,573
Друге коло, 01 лютого

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Ейша Мухаммед/Алісія Паркс (США/США) - 7:5, 1:6, 10-8

Раніше Ястремська поступилася Векич у другому колі турніру в Лінці.

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