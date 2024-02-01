Ястремська поступилася Векич у другому колі турніру в Лінці

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (29) програла хорватці Донні Векич (34) у матчі другого кола турніру WTA 500 у Лінці.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 1:6.
Українка жодного разу не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і не використала жодного з трьох брейкпойнтів.
Upper Austria Ladies Linz - WTA 500
Лінц, Австрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $922,573
Друге коло
Донна Векич (Хорватія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 6:1
Нагадаємо, Ястремська назвала головну ціль на 2024 рік.
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