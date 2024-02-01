Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 877
Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року
Сьогодні 21:22 126
Гамільтон покине Мерседес в кінці 2024 року
Сьогодні 21:19 143
Шахтар підписав новий контракт з Судаковим
Сьогодні 20:23 252
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:16 19604
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 1083 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 361
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 1123
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 1084 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1902
Прямі трансляції

Ястремська поступилася Векич у другому колі турніру в Лінці

Матч тривав 1 годину 6 хвилин
Сьогодні 20:41 300 0
Ястремська поступилася Векич у другому колі турніру в Лінці
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) програла хорватці Донні Векич (34) у матчі другого кола турніру WTA 500 у Лінці.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 1:6.

Українка жодного разу не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і не використала жодного з трьох брейкпойнтів.

Upper Austria Ladies Linz - WTA 500
Лінц, Австрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $922,573
Друге коло

Донна Векич (Хорватія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 6:1

Нагадаємо, Ястремська назвала головну ціль на 2024 рік.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Анчелотті невдоволений новиною про відновлення Куртуа Анчелотті невдоволений новиною про відновлення Куртуа 987
Стали відомі терміни повернення Супряги Стали відомі терміни повернення Супряги 794
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 19604
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ 1083 1
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині 1123
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ 3117
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4913
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358401 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163651
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90717 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33475 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100885