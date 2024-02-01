Ястремська назвала головну ціль на 2024 рік

Українська тенісистка Даяна Ястремська (29) назвала головну ціль на 2024 рік.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв'ю каналу Сорокін Теніс.

"Ця ціль не так пов'язана з тенісом, як просто з життям. Я просто хочу знайти баланс у собі, як у житті, так і на корті. І умиротворення.

І для мене це найбільша ціль цього року. Бо якщо озирнутися у минуле, то можна сказати, що був бардак. Хочу, щоб і теніс приносив задоволення, і життя.

Можна сказати, що я знайшла баланс. Я рухаюся правильною дорогою. Як буде далі... Я не знаю. Звичайно, присутні і короткі цілі, такі як добре виступити на турнірі Grand Slam, виграти турнір Grand Slam, але знову ж таки... Це просто як би мета, яка може статися, а може і не статися. Не мені вирішувати.

Раніше я дуже зациклювалася: перемогти, перемогти, перемогти. А зараз вважаю, що не в перемозі цінність. А в тому, як ти йдеш цим шляхом до перемоги.

Ось навіть півфінал Australian Open. Я не засмутилася, що програла, тому що я насолоджувалась цим шляхом до нього", – сказала Даяна.