Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (29) обіграла росіянку Еріку Андрєєву (111) у першому колі турніру WTA 500 у Лінці.
Матч тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 3:6, 6:2.
Українка 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів.
Upper Austria Ladies Linz - WTA 500
Лінц, Австрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $922,573
Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Еріка Андреєва 7:6, 3:6, 6:2
У наступному колі Ястремська зіграє з хорваткою Донною Векич.
Нагадаємо, Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Лінці.
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