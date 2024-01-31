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Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці

Матч тривав 2 години 28 хвилин
Сьогодні 18:04 495 3
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська, #Андрєєва

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) обіграла росіянку Еріку Андрєєву (111) у першому колі турніру WTA 500 у Лінці.

Матч тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 3:6, 6:2.

Українка 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів.

Upper Austria Ladies Linz - WTA 500
Лінц, Австрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $922,573
Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Еріка Андреєва 7:6, 3:6, 6:2

У наступному колі Ястремська зіграє з хорваткою Донною Векич.

Нагадаємо, Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Лінці.

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