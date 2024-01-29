Українська тенісистка Еліна Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Лінці через пошкодження.

Про це йдеться в заяві організаторів.

"На жаль, Світоліна була змушена відмовитися від участі перед початком нашого турніру. Еліна робила все, щоб вчасно бути у формі, але вона ще не повністю оговталася від проблем зі спиною, які вже турбували її на Australian Open. Одужуй швидше, Еліна", - йдеться в повідомленні.