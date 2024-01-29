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Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Лінці

Еліна не змогла відновитися до початку турніру
Сьогодні 11:25 299 0
Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Лінці
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна  пропустить турнір WTA 500 у Лінці через пошкодження.

Про це йдеться в заяві організаторів.

"На жаль, Світоліна була змушена відмовитися від участі перед початком нашого турніру. Еліна робила все, щоб вчасно бути у формі, але вона ще не повністю оговталася від проблем зі спиною, які вже турбували її на Australian Open. Одужуй швидше, Еліна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з українок на турнірі виступить лише Даяна Ястремська. Турнір відбудеться з 28 січня до 4 лютого.

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