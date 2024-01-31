Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) розпочне турнір Upper Austria Ladies Linz - WTA 500 матчем проти нейтральної тенісистки Еріки Андрєєвої (111).

Матч відбудеться 31 січня на центральному корті другим запуском. Орієнтовний початок - 14:30 за київським часом.

Раніше тенісистки зустрічалися лише одного разу. У липні 2023-го року українка у двох сетах перемогла суперницю у кваліфікації Вімблдону.

Нагадаємо, Ястремська завдяки виходу у півфінал Australian Open-2024 піднялася на 64 сходинки в рейтингу WTA.