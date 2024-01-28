Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open

Матч тривав 1 годину 34 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились представниці Китайського Тайбею Се Шувей та бельгійці Елізою Мертенс у фіналі парного турніру Australian Open.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 5:7.

Кіченок і Остапнко 4 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і реалізували 2 з 3 брейкпонтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд - $34,226,200

Фінал, 28 січня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/Латвія) – Се Шувей/ Еліза Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія) - 1:6, 5:7

Раніше Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024.

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