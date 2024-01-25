Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська за вихід у фінал Australian Open-2024 посперечається з китаянкою Кінвен Чжен.

Матч відбудеться у четвер, 25 січня.

12:00. Даяна Ястремська - Кінвен Чжен, арена Рода Лейвера, п'ятим запуском.

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Обидві тенісистки суттєво покращили свої позиції в рейтингу WTA. Українка піднялася з 93-го місця на 29. У разі перемоги в 1/2 фіналу посяде 21-шу сходинку. Детальніше про український прорив читайте - ТУТ. Китаянка, своєю чергою, розпочинала АО 15-ю ракеткою світу, наразі посідає 11-ту сходинку, а вихід у фінал дозволить їй увійти в топ-10.

Іншу півфінальну пару склали Коко Гофф - Аріна Соболенко. Американка вийде на корт проти нейтральної атлетки о 10:00 за київським часом.