Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увіраваитися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30

Джерело - Чемпіон.

Вдалий виступ на Australian Open-2024 дозволить українським тенісисткам суттєво покращити свої позиції в оновленому рейтингу WTA, який буде опубліковано в понеділок, 29 січня.

До 20 найкращих повернеться Еліна Світоліна, яка завершила турнір у Мельбурні на стадії 4-го кола, де не змогла через травму завершити гру з Ліндою Носковою. Наразі в Еліни - 2212 очок і 19-та позиція в режимі реального часу.

Обійти Світоліну теоретично може лише Даяна Ястремська, яка розпочинала турнір у кваліфікації на 93-й позиції. Перед півфінальним поєдинком у 23-річної Ястремської - 1587 очок і 29 позиція. У разі виходу у фінал, одеситка матиме 2107 балів і 21 рейтинг. Якщо Даяна виграє АО, вона з 2807 очками увірветься в топ-15, на 14-ту сходинку та, як наслідок, посуне Еліну на 20-ту.

Марта Костюк розпочинала турнір у Мельбурні 37-ю ракеткою світу та вилетіла в 1/4 фіналу. У неї - 1630 очок і 28-ма сходинка. Нижче 29-ї позиції киянка не опуститься, що стане найвищим досягненням для 21-річної тенісистки. Посунути Костюк має всі шанси та ж Ястремська, якщо вийде у фінал.

Відтак в оновленому рейтингу WTA три українки увійдуть у топ-30 рейтингу WTA. Леся Цуренко покращить свою позицію з 33-ї на 31-шу.

Експерша ракетка України Ангеліна Калініна розпочинала АО на 30-й сходинці, в майбутньому рейтингу посяде 32-гу позицію.

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