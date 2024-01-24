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Чжен перемогла росіянку Калінську у чвертьфіналі Australian Open

Чжен зустрінеться з Ястремською в півфіналі
Сьогодні 13:14 766 0
Чжен перемогла росіянку Калінську у чвертьфіналі Australian Open
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Китаянка Цінь Вень Чжен (15) у трьох сетах перемогла росіянку Анну Калінську (75) в 1/4 фіналу Australian Open-2024.

  Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увіраваитися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30

Матч тривав 2 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:7 (7), 6:3, 6:1. Китайська тенісистка зробила 10 подач навиліт, допустилася 2 подійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
1/4 фіналу, 24 січня

Цінь Вень Чжен (Китай) - Анна Калінська 6:7 (7), 6:3, 6:1 

Чжен у наступному раунді турніру зустрінеться з українкою Даяною Ястремську, яка переграла Лінду Носкову на шляху до півфіналу.

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