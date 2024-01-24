Ястремська: Намагаюся дати сигнал Україні, що я дійсно нею пишаюся

Джерело - ASAP Sports.

Даяна Ястремська висловила гордість за людей, що нині боронять Україну від російської навали, після перемоги у матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це вона розповіла відповідаючи на питання про напис на камері.

"Якщо ви зрозуміли, що я написала, це було про українських бійців, якими я дуже пишаюся. Вони дійсно заслуговують величезної поваги. Я завжди намагаюся щось написати для України, про Україну.

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Я думаю, що це моя місія тут. Якщо я робитиму все добре, то я можу... Це важко виразити словами. Я просто намагаюся дати сигнал Україні, що я дійсно нею пишаюся", - відповіла Ястремська.

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