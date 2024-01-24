Головне
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open
Сьогодні 04:35 1482
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Сьогодні 06:20 1090
Ястремська - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію
Сьогодні 05:23 550
Ястремська - перша українська тенісистка, яка зіграє у півфіналі Australian Open
Сьогодні 05:02 575
Ястремська виграла перший сет у Носкової в 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 03:57 601
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:04 11081
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова
Вчора 22:22 3435
Далакян: Настала моя спортивна старість
Вчора 21:54 548
"Головний суперник Костюк - її психологія, в іншому - це перша ракетка світу", – головред Чемпіона
Вчора 16:56 1024
Далакян програв Акуї у бою за титул WBA
Вчора 13:17 1377
Прямі трансляції

Ястремська: Намагаюся дати сигнал Україні, що я дійсно нею пишаюся

Сьогодні 09:53 364 0
Ястремська: Намагаюся дати сигнал Україні, що я дійсно нею пишаюся
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - ASAP Sports.

Даяна Ястремська висловила гордість за людей, що нині боронять Україну від російської навали, після перемоги у матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це вона розповіла відповідаючи на питання про напис на камері.

"Якщо ви зрозуміли, що я написала, це було про українських бійців, якими я дуже пишаюся. Вони дійсно заслуговують величезної поваги. Я завжди намагаюся щось написати для України, про Україну.

  Ястремська - Носкова: огляд чвертьфіналу Australian Open

Я думаю, що це моя місія тут. Якщо я робитиму все добре, то я можу... Це важко виразити словами. Я просто намагаюся дати сигнал Україні, що я дійсно нею пишаюся", - відповіла Ястремська.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Далакян програв Акуї у бою за титул WBA Далакян програв Акуї у бою за титул WBA 1377
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open 1482
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 1957
Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open 2281
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова 3435
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 11081
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23757
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4779
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45453 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126462
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22291 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 151691