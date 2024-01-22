Костюк: Моя головна мета - виграти турнір Grand Slam

Українська тенісистка Марта Костюк (37) назвала свою головну мету у кар'єрі.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв’ю телеканалу Eurosport.

"Звичайно зараз моя головна мета в кар’єрі - виграти турнір Grand Slam. Ніхто з українських гравців в одиночному розряді цього ще не робив, тож це моя мета №1 і буде нею, доки я не доб’юся цього.

Думаю про те, щоб стати першою у світі, мені зараз взагалі рано говорити. У мене ніколи навіть і близько не було стільки очок, скільки зараз у Іги. Тож у мене попереду ще довгий шлях, але думаю я йду в правильному напрямку", - сказала Костюк.