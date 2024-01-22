Світоліна: Зараз я почуваюся дуже старою через здоров'я

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) рада за співвітчизниць, які продовжують свій шлях на Australian Open.

Про це вона розповіла після поразки в 1/8 фіналу через травму.

"Так, звичайно, я весь цей тиждень стежу за тим, що ми всі граємо дуже добре. На початку турніру було 7 українок в основній сітці, чудово, що нас так багато дійшло до другого тижня. Це чудово для українського тенісу. Звичайно, зараз я почуваюся дуже старою через здоров’я, але я рада, що у них все чудово. Це добре для українського тенісу. Це чудово і для підростаючого покоління, особливо зараз, коли в України такий важкий час.