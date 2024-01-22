Світоліна: Зараз я почуваюся дуже старою через здоров'я

Джерело - ASAP Sports.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) рада за співвітчизниць, які продовжують свій шлях на Australian Open.
Про це вона розповіла після поразки в 1/8 фіналу через травму.
"Так, звичайно, я весь цей тиждень стежу за тим, що ми всі граємо дуже добре. На початку турніру було 7 українок в основній сітці, чудово, що нас так багато дійшло до другого тижня. Це чудово для українського тенісу. Звичайно, зараз я почуваюся дуже старою через здоров’я, але я рада, що у них все чудово. Це добре для українського тенісу. Це чудово і для підростаючого покоління, особливо зараз, коли в України такий важкий час.
Світоліна: Здалося, ніби хтось вистрілив у спину
Добре, що ми маємо сильних українських дівчат. Так, сподіваюся, ми зможемо продовжувати розвивати це. Крім того, це чудово напередодні Кубка Біллі Джин Кінг. Я з нетерпінням чекаю на можливість зіграти у квітні і, сподіваюся, отримаю шанс зіграти в основній групі, а також у фінальному турнірі. Приємно нарешті отримати шанс зіграти там із такими чудовими гравцями, з такою кількістю гравців гарного рівня. Це захоплююче", - сказала Світоліна.
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