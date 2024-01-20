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Світоліна: Моя мета — повернутися до топ-10 світового рейтингу

Еліна Світоліна прокоментувала свої плани на 2024 рік
Сьогодні 12:10 515 1
Світоліна: Моя мета — повернутися до топ-10 світового рейтингу
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - tribuna.com.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) хоче повернутися у топ-10 рейтингу WTA.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я щаслива там, де я зараз. Я добре граю, відбиваю м’яч сильніше, і моя рухливість повернулася після травми кісточки, яку я отримала на US Open.

На своєму першому турнірі Grand Slam (після народження дитини - прим.) я дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, а найяскравішою подією минулого сезону став вихід до півфіналу Вімблдону, де я дуже добре грала проти чудових гравців.

Щоб перемогти Ігу Швьонтек – номер один у світі – як я це зробила у чвертьфіналі, треба бути гострою.

Після Вімблдону я взяла кілька днів відпустки, щоб подумати про те, чого хорошого я досягла на корті і як справлялась з важкими ситуаціями.

Іноді життя йде дуже швидко – здається, що швидкість 200 миль на годину – тому важливо зупинитись та озирнутися назад.

На US Open я рухалась не так добре, як хотіла через травму кісточки, але тепер я повернулася і задоволена своїм прогресом у Мельбурні.

Щодо тенісу, я відчуваю, що стаю все кращою і кращою, і фізично стаю сильнішою.

Моя мета на цей рік — повернутися до топ-10 світового рейтингу, і з огляду на те, як я зараз почуваюся, я вірю, що зможу це зробити", - сказала Світоліна.

Раніше Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open.

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