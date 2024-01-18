Кіченок та Коллінс поступились на старті парного Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс програли росіянці Еліні Аванесян та білорусці Ірина Шиманович у першому колі парного Australian Open.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини. Надія та Даніель виконали 1 подачу навиліт та припустилися 2 подвійних помилок.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 18 січня
Еліна Аванесян/Ірина Шиманович - Надія Кіченок/Даніель Коллінс (Україна/США) 2:6, 6:4, 6:1
Раніше Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open.