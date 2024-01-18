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Кіченок та Коллінс поступились на старті парного Australian Open

Сьогодні 12:29 228 0
Кіченок та Коллінс поступились на старті парного Australian Open
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс програли росіянці Еліні Аванесян та білорусці Ірина Шиманович у першому колі парного Australian Open.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини. Надія та Даніель виконали 1 подачу навиліт та припустилися 2 подвійних помилок.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 18 січня

Еліна Аванесян/Ірина Шиманович - Надія Кіченок/Даніель Коллінс (Україна/США) 2:6, 6:4, 6:1

Раніше Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open.

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