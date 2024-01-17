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Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open

Костюк вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 14:51 766 0
Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open
Фото - Getty Images
#Марта Костюк, #Елісе Мертенс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) обіграла бельгійку Елізе Мертенс (28) у другому колі Australian Open.

Матч тривав 2 години та 55 хвилин. Марта тричі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Друге коло, 17 січня

Марта Костюк (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія)  5:7, 6:1, 7:6 (6)

Нагадаємо, Костюк із перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open.

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