Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open

Костюк вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) обіграла бельгійку Елізе Мертенс (28) у другому колі Australian Open.

Матч тривав 2 години та 55 хвилин. Марта тричі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Друге коло, 17 січня

Марта Костюк (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) 5:7, 6:1, 7:6 (6)

Нагадаємо, Костюк із перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open.