Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (37) обіграла бельгійку Елізе Мертенс (28) у другому колі Australian Open.
Матч тривав 2 години та 55 хвилин. Марта тричі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Друге коло, 17 січня
Марта Костюк (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) 5:7, 6:1, 7:6 (6)
Нагадаємо, Костюк із перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open.