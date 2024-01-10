Костюк здолала Таунсенд у другому колі турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№41 WTA) здобула ще одну перемогу на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія).
У другому колі українка переграла Тейлор Таунсенд зі США (№80 WTA). Матч тривав 2 години 16 хвилин. Костюк зробила 3 ейси, припустилася 8 подвійних помилок та 6 із 7 брейк-пойнтів.
У наступному колі Костюк зіграє проти Каролін Гарсії (№20 WTA) або Альони Остапенко (№12 WTA).
Раніше Марта Костюк переграла Ангеліну Калініну.
Adelaide International 2 - WTA 500
Аделаїда (Австралія)
Призовий фонд $922,573
Друге коло, 10 січня
Марта Костюк (Україна) - Тейлор Таунсенд (США) 6:3, 2:6, 6:4