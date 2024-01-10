Костюк здолала Таунсенд у другому колі турніру в Аделаїді

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№41 WTA) здобула ще одну перемогу на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

У другому колі українка переграла Тейлор Таунсенд зі США (№80 WTA). Матч тривав 2 години 16 хвилин. Костюк зробила 3 ейси, припустилася 8 подвійних помилок та 6 із 7 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зіграє проти Каролін Гарсії (№20 WTA) або Альони Остапенко (№12 WTA).

Раніше Марта Костюк переграла Ангеліну Калініну.

Adelaide International 2 - WTA 500

Аделаїда (Австралія)

Призовий фонд $922,573

Друге коло, 10 січня

Марта Костюк (Україна) - Тейлор Таунсенд (США) 6:3, 2:6, 6:4