Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (WTA 38) переграла Ангеліну Калініну (WTA 27) у першому колі хардового турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

Костюк виграла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 27 хвилин. Калініна зробила один ейс, припустилася двох подвійних помилок та використала 3 із 8 брейк-пойнтів. Костюк зробила аж 10 ейсів, припустилася 7 подвійних помилок та використала 6 із 8 брейк-пойнтів.

Суперницею Костюк у другому колі стане переможниця гри Маркета Вондроушова – Олександра Саснович.

Adelaide International 2 - WTA 500

Аделаїда (Австралія)

Призовий фонд $922,573

Перше коло, 8 січня

Марта Костюк (Україна) - Ангеліна Калініна (Україна) 7:6 (7:3), 6:1

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