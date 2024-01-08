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Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії

Сьогодні 08:08 244 0
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Фото Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (WTA 38) переграла Ангеліну Калініну (WTA 27) у першому колі хардового турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

Костюк виграла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 27 хвилин. Калініна зробила один ейс, припустилася двох подвійних помилок та використала 3 із 8 брейк-пойнтів. Костюк зробила аж 10 ейсів, припустилася 7 подвійних помилок та використала 6 із 8 брейк-пойнтів.

Суперницею Костюк у другому колі стане переможниця гри Маркета Вондроушова – Олександра Саснович.

Adelaide International 2 - WTA 500
Аделаїда (Австралія)
Призовий фонд $922,573
Перше коло, 8 січня

Марта Костюк (Україна) - Ангеліна Калініна (Україна) 7:6 (7:3), 6:1

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