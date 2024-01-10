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Стародубцева успішно стартувала у кваліфікації Australian Open 2024

Сьогодні 08:24 215 0
Стародубцева успішно стартувала у кваліфікації Australian Open 2024
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти 10 січня українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 152) успішно стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому колі відбору українка у двох сетах обіграла Мартіну Капурро Таборду з Аргентини (WTA 151).

Це була перша зустріч тенісисток. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.  Стародубцева зробила три ейси, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.

У другому колі кваліфікації Стародубцева зіграє з Херрієт Дарт із Великої Британії (WTA 114).

Раніше повідомлялося, що перше коло кваліфікації турніру подолала Даяна Ястремська.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, перше коло
10 січня

Юлія Стародубцева (Україна) - Мартіна Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 6:0

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