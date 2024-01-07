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Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді

Українка не змогла виграти фінальний матч
Сьогодні 08:56 382 1
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
#Гофф, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) поступилась представниці США Коко Гофф (3) у фіналі ASB Classic WTA 250 в Окленді.

Матч тривав 2 години 32 хвилини. Еліна жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 3 з 6 брейк-пойнтів.

Світоліна 21-й раз зіграла у фіналі турніру WTA і боролася за свій 18-й титул.

ASB Classic - WTA 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд - $267,082
Фінал, 07 січня

 Коко Гофф (США - Еліна Світоліна (Україна) 6:7 (4), 6:3, 6:3

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