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Костюк, Калініна і Цуренко дізнались перших суперниць в Аделаїді

Сьогодні 15:11 277 0
Костюк, Калініна і Цуренко дізнались перших суперниць в Аделаїді
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

З 8 по 13 січня у австралійській Аделаїді на турнірі серії WTA 500 виступлять три представниці України.

Перша ракетка нашої держави Еліна Світоліна (WTA №25) прийняла рішення знятися із турніру, хоча спочатку була заявлена.

Марта Костюк (WTA №38) свій стартовий поєдинок зіграє проти співвітчизниці Ангеліни Калініної (WTA №27). Таким чином одна з українок точно вийде до 1/8 фіналу змагань. Там хтось із наших тенісисток зіграє проти переможниці зустрічі Маркета Вондрушова (WTA №7)/переможниця кваліфікації.

Леся Цуренко (WTA №32) стартуватиме матчем проти нейтральної Анастасії Потапової (WTA №28). У випадку успіху на старті турніру, в наступному раунді змагань українка може зіграти проти переможниці зустрічі Людмила Самсонова (WTA №15)/Лаура Зігемунд (Німеччина) (WTA №92).

Раніше Світоліна вийшла до фіналу турніру в Окленді.

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